الاتحاد الأوروبي يجتمع لأول مرة مع سفير السعودية لدى فلسطين

رام الله / سما /

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه اجتمع لأول مرة مع سفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين نايف بن بندر السديري.

وأضاف في بيان مقتضب، "نتطلع إلى العمل معًا من أجل الفلسطينيين والبناء على جهود يوم السلام التي تم إطلاقها بشكل مشترك الأسبوع الماضي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وكان الرئيس محمود عباس، قد استقبل أمس الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية، نايف بن بندر السديري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وتقبل الرئيس عباس، أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية، نايف بن بندر السديري، سفيراً فوق العادة، مفوضاً غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً في مدينة القدس.