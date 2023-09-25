لليوم العاشر.. تواصل المسيرات شرق غزة: إصابات وإطلاق بالونات حارقة

غزة/سما/

أصيب مواطن بالرصاص وآخرون بالاختناق اليوم الاثنين، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وفي آلياتهم العسكرية، أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق.

كما استهدفت قوات الاحتلال سيارات الاسعاف والصحافة بقنابل الغاز في مخيم ملكة شرق غزة.



وتتواصل لليوم العاشر على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق قطاع غزة، احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة، وبحق مقدساتنا وأسرانا.

وفي سياق متصل، أطلق الشباب الثائر، أعداد كبيرة من البالونات الحارقة صوب مستوطنات وحقول الاحتلال في غلاف غزة، كما فجر الشبان عبوات محلية الصنع بمحيط السياج الفاصل شرق غزة.