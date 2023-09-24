صورة: قصف إسرائيلي يستهدف مرصدا للمقاومة وسط القطاع

غزة/سما/

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مرصدًا للمقاومة وسط قطاع غزة .

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال بدون طيار استهدفت مرصداً للمقاومة بثلاثة صواريخ شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش الإسرائيلي يقصف هذه الأثناء في قطاع غزة، ردًا على إطلاق البالونات واستمرار المظاهرات على الحدود.

وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الأحد، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن 5 مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب آخرين بحالات اختناق.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "الجيش يغير الآن على أهداف في قطاع غزة، تفاصيل لاحقا.