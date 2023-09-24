  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صورة: قصف إسرائيلي يستهدف مرصدا للمقاومة وسط القطاع

الأحد 24 سبتمبر 2023 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: قصف إسرائيلي يستهدف مرصدا للمقاومة وسط القطاع



غزة/سما/

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مرصدًا للمقاومة وسط قطاع غزة .

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال بدون طيار استهدفت مرصداً للمقاومة بثلاثة صواريخ شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش الإسرائيلي يقصف هذه الأثناء في قطاع غزة، ردًا على إطلاق البالونات واستمرار المظاهرات على الحدود.

وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الأحد، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن 5 مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب آخرين بحالات اختناق.

وقال  المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "الجيش يغير الآن على أهداف في قطاع غزة، تفاصيل لاحقا.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

لافروف: واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع قيام دولة فلسطين (فيديو)

تقديرات إسرائيلية حول التوتر مع حدود غزة..هل تتجه للتصعيد؟

"الأزهر بغزة" تصدر بيان شجب واستنكار بشأن قيام عناصر من الكتلة الإسلامية بالاعتداء على الجامعة

يديعوت: "موضوعان عاجلان يشغلان الآن بال جهاز الأمن في إسرائيل"

صحيفة تنشر حوارا مع الملك الراحل حسين ورأيه في موقف السعودية وسوريا من السلام مع "إسرائيل"

قصف إسرائيلي يستهدف نقطة رصد للمقاومة شرق غزة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2023-09-24_14-52-29

تواصل المسيرات شرق غزة: إصابات وحرائق في مستوطنات الغلاف (صور وفيديو)

wc7Eh

نقابات العمال تكشف حجم خسائر عمال غزة الناجمة عن إغلاق معبر بيت حانون

F6o6QuoWAAAsrJ9

يديعوت: "موضوعان عاجلان يشغلان الآن بال جهاز الأمن في إسرائيل"

thumb (6)

طولكرم تشيع جثماني الشهيدين أبو علي وأبو دغش

جيش الاحتلال يعزز قواته في محيط غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية