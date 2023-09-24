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وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب حلا للقضية الفلسطينية

الأحد 24 سبتمبر 2023 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب حلا للقضية الفلسطينية



الرياض/سما/

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن الأمن في الشرق الأوسط يتطلب ‏حلا عادلا وشاملا للمشكلة الفلسطينية.‏

وقال بن فرحان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، "إن الأمن في الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في البحث عن حل عادل وشامل للمشكلة الفلسطينية على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967"، مضيفًا أن بلاده ترفض أي إجراءات تعرقل حل القضية الفلسطينية.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، أمس السبت، بمثابة تأكيد أن القضية الفلسطينية مهمة للمملكة، ما يتعارض مع تصريح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بأن بن فرحان "لم يشترط إقامة دولة فلسطينية، في حال الاتفاق على التطبيع مع المملكة".


وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، يوم الأربعاء الماضي، إن بلاده "تقترب كل يوم" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، أن إسرائيل مقبلة على اتفاق سلام تاريخي مع السعودية سيغير وجه الشرق الأوسط.

#السعودية #القضية الفلسطينية

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