تقديرات إسرائيلية: سيكون هناك "طوفان" من التطبيع مع العالم الإسلامي

القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية صباح اليوم السبت ، التقديرات الإسرائيلية والتي تشير إلى أنه "سيكون هناك طوفان من التطبيع مع العالم الإسلامي".

وبحسب يديعوت أحرونوت، "تعتقد إسرائيل أن سلسلة من الدول الإسلامية قد تحذو حذو السعودية وتطبع علاقاتها مع القدس ، في حال تمت الصفقة التي تتوسط فيها الولايات المتحدة".

وأوضحت التقديرات في إسرائيل، "بعد الاتفاق المحتمل مع السعودية، سيكون هناك طوفان من تطبيع العلاقات مع العالم الإسلامي (..) الدول التي ستقرر تطبيع العلاقات، ستشمل إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وعمان والعديد من الدول الأخرى في أفريقيا". وفق الصحيفة

وأوضحت يديعوت: "إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم، ورابع أكبر ديمقراطية. وفي إسرائيل، يجرون محادثات سرية مع المسؤولين في الدولة التي تقيم علاقات تعاون تجاري وسياحي وأمني مع القدس.، ويعمل الأمريكيون أيضًا خلف الكواليس لإقناع الإندونيسيين".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدر مسؤول إسرائيلي كبير أن الإندونيسيين يخشون المظاهرات والاحتجاجات التي يقوم بها المتطرفون، لذا فمن المنطقي بالنسبة لهم انتظار المملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة: "تعتبر ماليزيا، وهي دولة إسلامية كبيرة أخرى في آسيا، معادية تمامًا لإسرائيل – وتحظر دخول الإسرائيليين إليها، كانت ماليزيا تُعتبر مركزًا لتدريب نشطاء الجناح العسكري ل حماس ، وقد كشف الشاباك في السنوات الأخيرة عن عدد كبير من الحوادث التي تدرب فيها إرهابيو حماس في ماليزيا وتلقوا تدريبًا عسكريًا منهجيًا – بموافقة ضمنية من السلطات الماليزية". وفق قولها

وأضافت، "هناك دولة أخرى، يشار إليها في إسرائيل، وهي بنغلاديش. 90% من سكان البلاد الفقيرة مسلمون. وهي لا تعترف بإسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل كانت في الواقع من أوائل الدول التي اعترفت بها في عام 1971 – عندما نالت استقلالها".

وبعد توقيع اتفاقيات "أبراهام"، وردت أنباء عن وجود تعاون بين إسرائيل وبنغلاديش، لذلك لا يوجد سبب لتطبيع العلاقات – ولكن منذ ذلك الحين لم ترد أخبار من البلاد، وقبل نحو عامين، أشارت بنغلاديش إلى حدوث تقارب آخر مع إسرائيل، عندما غيرت جواز سفرها ورفعت الحظر المفروض على زيارة مواطنيها لدولة إسرائيل.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية: "بالنسبة لسلطنة عمان، التي تم ذكرها منذ سنوات كواحدة من الدول التي قد تطبع علاقاتها مع إسرائيل، فإنه يتم تذكرها، من بين أمور أخرى، منذ الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطنة في عام 2018، حين التقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد".

ونوهت الصحيفة إلى أنه، "قطع العمانيون علاقاتهم مع إسرائيل بعد الانتفاضة الثانية، لكنهم اتخذوا خطوة إيجابية تجاه إسرائيل عندما سمحوا للطائرات الإسرائيلية بالمرور عبر مجالهم الجوي في طريقها إلى الشرق".

وفي القدس، كما ذكرنا، يتم الإشارة، أيضًا، إلى عدة دول في أفريقيا. إحداها جزر القمر، وهي عضو في جامعة الدول العربية ومؤتمر الدول الإسلامية.

وقد تقوم موريتانيا، التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل قبل 14 عاما، بعد 10 سنوات من العلاقات، بتطبيع علاقاتها مع القدس إذا تم التوصل بالفعل إلى اتفاق مع السعودية. وتقع الدولة في شمال غرب أفريقيا بالقرب من المغرب، وأعلن الموريتانيون قطع العلاقات مع إسرائيل عقب عملية "الرصاص المصبوب" في غزة عام 2009.

وخلال العملية، استدعت موريتانيا سفيرها في إسرائيل للتشاور، وبعد أيام قليلة جمدت العلاقات. وقبل ذلك بعام، أطلق إرهابيون النار على مبنى السفارة الإسرائيلية في البلاد. وفق قول الصحيفة الإسرائيلية.

وهناك دولة أخرى مدرجة على جدول الأعمال وهي جيبوتي، التي تقع في القرن الأفريقي، والتي لا تقيم حاليا علاقات رسمية مع إسرائيل، وجرت محادثات أيضًا مع مالي، لكنه تم التراجع عن ذلك، بسبب علاقاتها بمجموعة فاغنر. وفي النيجر، أيضًا، تراجعت الاتصالات معها بسبب الانقلاب العسكري الذي شهدته في الأشهر الأخيرة.