  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

بمسدس والدها تفاصيل انتحار النجمة التركية ميرفي كيالب!

الخميس 21 سبتمبر 2023 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمسدس والدها تفاصيل انتحار النجمة التركية ميرفي كيالب!



وكالات / سما /

تصدرت النجمة التركية ميرفي كيالب، قوائم تريند مواقع التواصل الإجتماعي، وموقع البحث "جوجل"، بعد انتحارها، عن عمر ناهز 36 عاما

النجمة التركية، أنهت حياتها بإطلاق الرصاص على رأسها من مسدس والدها، وسارعت الشرطة التركية ، إلى مكان الحادث، عقب وصول بلاغات عن سماع صوت طلقات نارية قادمة من شرفة الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع غازي بدالامان.

ميرفي، درست التمثيل في جامعة إسبرطة سليمان ديميريل، وبدأت شهرتها بعد مشاركتها في العديد من المسلسلات والأفلام التركية أبرزها " مسألة شرف"، و "المحارب"، و "نهاية العالم الصغيرة"، و "أمال و احلام"، و "ساكريا فيرات".

#ميرفي كيالب #مسدس #انتحار #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

ولي العهد السعودي: كل يوم نقترب أكثر من التطبيع مع "إسرائيل" (فيديو)

حماس: من المؤسف أن يستقبل رئيس دولة إسلامية نتنياهو..

بايدن: يجب اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي بالضفة

الاحتلال يقدم على خطوة مع سوريا لم تشهدها المنطقة منذ حرب 1967

تقديرات إسرائيلية حول التوترات على حدود غزة

تطبيع السعودية: اجتماع دولي للدفع باتجاه حل الدولتين وتسريبات إسرائيلية ..كوهين: المفاوضات "معقدة للغاية"

الطفل خمايسة.. قتلته قوات خاصة إسرائيلية لأنه اكتشف وجودها

الأخبار الرئيسية

1ad9698d-21e9-4c6d-ba58-ca7c6f3a4baf

اللجنة المشتركة للاجئين : نطالب المانحين في نيويورك بدعم الاونروا وتحذر من انفجار الاوضاع

سموت

وزير إسرائيلي يعلق بشأن مباحثات "التطبيع" مع السعودية وهذا ما قاله ..

بن سلمان بشأن نتنياهو: علاقتنا باسرائيل ستستمر بغض النظر عمن يرأس إسرائيل

20230921084842

مسلحون يطلقون النار على أقسام لبلدية الخليل وعقارات لأعضائها

photo_2023-09-20_21-19-11

اشتية : فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية