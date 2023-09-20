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بلاك فيو تطلق هاتفها الذكي "A96" الجديد

الخميس 21 سبتمبر 2023 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلاك فيو تطلق هاتفها الذكي "A96" الجديد



وكالات / سما /

أطلقت شركة بلاك فيو هاتفها الذكي A96 الجديد نظير سعر يبلغ 160 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي A96 الجديد يمتاز بشاشة AMOLED قياس 5ر6 بوصة وبدقة وضوح 1080 × 2400 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتز.

وينبض بداخل الهاتف المعالج ميديا تيك Helio G99 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 أو 12 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وعدسة بزاوية فائقة الاتساع 117 درجة، وعدسة ماكرو بدقة 8 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

ويدعم الهاتف اتصال LTE، كما أنه مزود بوحدة GNSS ، التي تدعم الأنظمة GPS و Beidou و Glonass و Galileo.

ويعمل الهاتف الجديد بنظام التشغيل Doke OS 3.1 المعتمد على Android 13.

ويظهر الهاتف بأبعاد 8ر161× 2ر74 ×6ر8 ملم، بينما يبلغ وزنه 9ر193 كجم.

وتم تجهيز الهاتف الذكي A96 الجديد ببطارية سعة 4380 مللي أمبير ساعة.

#بلاك فيو #هاتف #A96

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