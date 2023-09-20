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سيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة

بن سلمان بشأن نتنياهو: علاقتنا باسرائيل ستستمر بغض النظر عمن يرأس إسرائيل

الخميس 21 سبتمبر 2023 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن سلمان بشأن نتنياهو: علاقتنا باسرائيل ستستمر بغض النظر عمن يرأس إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

قال ولي العهد السعودي إنه في حال نجحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعقد اتفاق بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة.

ونفى الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة FOX NEWS الأمريكية تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل.

وردا على سؤال متعلق بالتعامل مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بن سلمان أن "سياسية المملكة هي أن لا تتدخل بمن يرأس الدولة.. أي دولة".

وأضاف "إذا نجحت إدارة بايدن في إبرام صفقة تاريخية، عندها ستبدأ علاقتنا بإسرائيل وستستمر بغض النظر عمن يرأس إسرائيل".

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