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غوتيريش: سأزور فلسطين نهاية أكتوبر القادم

الخميس 21 سبتمبر 2023 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: سأزور فلسطين نهاية أكتوبر القادم



القدس المحتلة / سما /

 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه سيزور فلسطين نهاية شهر أكتوبر القادم وسينسق تفاصيل الزيارة مع الجهات الفلسطينية. وأشار إلى أنه سيترأس اجتماعاً غدا لحشد الدعم المالي للأونروا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش مشاركته بالدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وأطلع الرئيس، الأمين العام على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وجدد، التأكيد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني من خلال توفير الحماية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة إلزام إسرائيل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف الإجراءات أحادية الجانب.

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