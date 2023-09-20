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لليوم السادس.. إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم السادس.. إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"



غزة/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إبقاء معبر بيت حانون "إيرز" الحدودي مع قطاع غزة مغلقاً، وتأجيل دخول العمال الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة.

وأعلنت هيئة الشؤون المدنية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتهم بالاستمرار في إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

وذكرت القناة 14 العبرية أنه تقرر تمديد إغلاق معبر إيرز مع غزة ليوم إضافي لحين إجراء تقييم أمني جديد.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت المعبر مساء الجمعة الماضية بحجة الأعياد اليهودية، حيث كان مقررًا إعادة فتحه صباح الإثنين الماضي.

#بيت حانون إيرز

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