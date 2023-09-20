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5 علامات حمراء على الوجه تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهنى

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 علامات حمراء على الوجه تشير إلى الإصابة بمرض الكبد الدهنى



وكالات / سما /

لا تظهر أمراض الكبد دائمًا في المراحل المبكرة، مما يترك العديد من المرضى غير مدركين للإصابة بها.

ومما يثير القلق أن البحث الذي تم تقديمه في اجتماع لجمعية الغدد الصماء في شيكاغو في وقت سابق من هذا العام حسب موقع "express"، حذر من أن أكثر من واحد من كل ثلاثة بالغين يعيشون مع اضطراب في الكبد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان أو مرض السكري من النوع الثاني .

يُعرف هذا المرض باسم مرض الكبد الدهني، أو NAFLD باختصار، ويمكن أن ينجم عن السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع مستويات الدهون في الدم، والتي غالبًا ما يتم التأكيد عليها من خلال خيارات نمط الحياة السيئة.

5 علامات تحذيرية لمرض الكبد الدهني على وجهك

على الرغم من أن مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) لا يسبب عادةً مشاكل ملحوظة في المراحل المبكرة، إلا أن الأعراض يمكن أن تظهر بمجرد أن يبدأ الكبد في الفشل.

وأشار البحث عن العلامات الحمراء التالية:-

اصفرار الجلد والعينين الصفراء (اليرقان)

احمرار الجلد

ظهور عروق خيطية صغيرة

العُدّ الوردي وهو التهاب يُسبب احمرار وحُرقة وحكة في العينين

وجود مظهر شمعي بالوجه

تظهر هذه الأعراض بمجرد أن يبدأ الكبد بالفشل وتشير إلى أن جسمك يحاول التخلص من أنواع مختلفة من النفايات.

اليرقان الذي يتسبب في ظهور الجلد والعينين باللون الأصفر يحدث بسبب زيادة مستويات البيليروبين في الجسم، بمجرد أن لا يعمل الكبد بشكل صحيح، لن يتم إطلاق  البيليروبين بشكل صحيح.

إذا كانت صبغة الصفراء البنية ذات اللون الأصفر أعلى من المتوقع، فقد يتغير لون بشرتك وبياض عينيك، استشر طبيبك العام إذا كنت قلقًا بشأن صحة الكبد .

تظهر الأعراض في العين في المراحل المتقدمة من مرض الكبد، لذا يجب عليك طلب المشورة الطبية إذا بدأت في ملاحظتها، ويعد اتباع نظام غذائي صحي والحد من تناول الكحول هي خطوات “مهمة” نحو الحفاظ على صحة الكبد وعمله كما ينبغي.

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