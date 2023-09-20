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مواعيد مباريات الأسبوع الجديد في دوري الممتازة والأولى والثانية

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواعيد مباريات الأسبوع الجديد في دوري الممتازة والأولى والثانية



غزة / سما /

تنطلق عصر الجمعة مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة والجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى حسب الجدول الذي نشرته لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

ونشرت لجنة المسابقات جميع مباريات الأسبوع القادم ويتضمن مباريات دوري الدرجة الثانية على أن يبقى موعد انطلاق المباريات كما هو عند الساعة الرابعة والنصف عصراً

ويحتل الشجاعية صدارة ترتيب دوري الممتازة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل نماء صدارة دوري الأولى برصيد 16 نقطة وبات مرشحاً للصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

جدول مباريات الأسبوع القادم في كافة الدرجات

 

 

 

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