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أبو جزر يعدد أهداف ومكاسب الأولمبي من دورة الألعاب الآسيوية

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو جزر يعدد أهداف ومكاسب الأولمبي من دورة الألعاب الآسيوية



غزة / سما /

يواصل المنتخب الأولمبي الفلسطيني استعداداته لبدء مشاركته في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية، التي ستقام خلال الفترة من 23 سبتمبر/أيلول الحالي، وحتى 8 أكتوبر/تشرين أول المقبل، في مدينة هانجتشو الصينية.

ويفتتح المنتخب مشواره في الآسياد، يوم 22 سبتمبر أمام قطر، قبل مواجهة اليابان يوم 25 من نفس الشهر.

وقال مدرب المنتخب الأولمبي الفلسطيني، إيهاب أبو جزر، في تصريحات صحفية، إن الهدف هو تجاوز دور المجموعات “رغم أن الفدائي حل في مجموعة صعبة”.

وأضاف أبو جزر أن اللعب أمام منتخبات قوية، بحجم قطر واليابان، سيكون فرصة جيدة لزيادة الاحتكاك، وتعزيز خبرة اللاعب الفلسطيني بشكل كبير، مؤكدًا أن المنتخب الأولمبي سيدخل كل مباراة بنيّة الفوز، مهما كان اسم المنافس.

ويغيب عن قائمة الفدائي في المحفل الآسيوي عدة لاعبين بارزين، أهمهم: حمزة حسين، جبران حج يوسف، عبد الهادي ياسين، عمر كايد، جهاد أبو العنين، محمد حبوس، أحمد دغيم، جمال حمد، داوود عراقي، وأدهم خويلد، لأسباب مختلفة.

ويستعين المنتخب الأولمبي الفلسطيني بكل من محمد صالح، ووليد القنبر، كلاعبين فوق السن القانوني.

ومن المفترض أن يلتحق زيد القنبر ببعثة الفدائي، بعد خوضه لقاء فريقه جبل المكبر مع الفتوة السوري، غدا الاثنين، ضمن دور مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي.

#المنتخب الأولمبي #دورة الألعاب الآسيوية

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