فيديو.. مانشستر سيتي يحول تأخره لفوز ثلاثي على النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

حول فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تأخره لفوز مستحق على النجم الأحمر الصربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

مان سيتي استقبل نظيره النجم الأحمر، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.

وسجل عثمان بوكاري الهدف الوحيد للنجم الأحمر، عند الدقيقة 45، من الشوط الأول.

وتمكن جوليان ألفاريز من تسجيل هدف التعادل للسيتيزنز، عند حلول الدقيقة 47.

وعاد النجم الأرجنتيني وأدرك الهدف الثاني له والثاني للسيتيزنز، بالدقيقة 60.

واستطاع رودري تسجيل ثالث أهداف أصحاب الأرض، في الدقيقة 73.

ووصل رصيد مان سيتي بهذا الفوز إلى 3 نقاط، في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة السابعة، فيما يحل الفريق الصربي بالمركز الثالث، بدون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يحل السيتيزنز ضيفًا على نظيره لايبزيج الألماني، يوم 4 أكتوبر المقبل، في الجولة القادمة من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن لايبزيج كان قد فاز على مضيفه يونج بويز، بنتيجة 3-1، مساء اليوم أيضًا، ليصبح الفريق الألماني بالمركز الثاني، بـ 3 نقاط، فيما يحل الفريق السويسري بالمرتبة الأخيرة، بدون رصيد من النقاط.