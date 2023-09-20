  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. مانشستر سيتي يحول تأخره لفوز ثلاثي على النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 20 سبتمبر 2023 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يحول تأخره لفوز ثلاثي على النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا



وكالات / سما /

حول فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تأخره لفوز مستحق على النجم الأحمر الصربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

مان سيتي استقبل نظيره النجم الأحمر، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.

وسجل عثمان بوكاري الهدف الوحيد للنجم الأحمر، عند الدقيقة 45، من الشوط الأول.

وتمكن جوليان ألفاريز من تسجيل هدف التعادل للسيتيزنز، عند حلول الدقيقة 47.

وعاد النجم الأرجنتيني وأدرك الهدف الثاني له والثاني للسيتيزنز، بالدقيقة 60.

واستطاع رودري تسجيل ثالث أهداف أصحاب الأرض، في الدقيقة 73.

ووصل رصيد مان سيتي بهذا الفوز إلى 3 نقاط، في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة السابعة، فيما يحل الفريق الصربي بالمركز الثالث، بدون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يحل السيتيزنز ضيفًا على نظيره لايبزيج الألماني، يوم 4 أكتوبر المقبل، في الجولة القادمة من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن لايبزيج كان قد فاز على مضيفه يونج بويز، بنتيجة 3-1، مساء اليوم أيضًا، ليصبح الفريق الألماني بالمركز الثاني، بـ 3 نقاط، فيما يحل الفريق السويسري بالمرتبة الأخيرة، بدون رصيد من النقاط.

#مانشستر سيتي #النجم الأحمر #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

حدود غزة تشتعل.. شهيد و 9 إصابات وتفجير عبوات وإطلاق بالونات حارقة (صور وفيديو)

جيش الاحتلال يوجه طلباً لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة

قناة عبرية: بن سلمان مستاء من نتنياهو.. "لن نقوم بالتطبيع "مجانًا"

دويكات يعقب على إصابة 4 عساكر بإطلاق نار في جنين

إسرائيل ترصد تحركات حاملة الطائرات المصرية في المياه الليبية

جيش الاحتلال يكشف عن دبابة "باراك" القتالية الجديدة من الجيل الخامس (صور وفيديو)

"أغلى مذيع عربي".. عمرو أديب يجدد تعاقده مع mbc مصر

الأخبار الرئيسية

مسؤول في "حماس" لـ "هآرتس": خفض التمويل القطري حجب رواتب ما يقرب من 50 ألف موظف

20230920100559

إسرائيل تفحص ضلوع أجهزة روسية: تشويش بهبوط الطائرات في "بن غوريون"

image_processing20230920-415100-ixws3f

شهيدان في جنين وأريحا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

تفاصيل من اجتماعات نتنياهو ورئيس الموساد الإسرائيلي في نيويورك

جيش الاحتلال يقر بفشله في جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية