شهيدان في جنين وأريحا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله / سما /

استشهد شابان، الأربعاء، إثر إصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان على مخيم جنين، ومخيم عقبة جبر في أريحا.

و استشهد الشاب عطا ياسر موسى (30 عامًا) متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها مساء أمس إثر العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، ما يرفع عدد الشهداء إلى 4.

وأصيب الشاب موسى بـ 5 رصاصات، منها اثنتين في البطن وواحدة في الكتف.

فيما استشهد الشاب ضرغام الأخرس (19 عامُا)، صباح اليوم، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا.

وتعرض الشاب الأخرس لعيار ناري في الرأس أدى لاستشهاده.

وأصيب شاب آخر بجروح متوسطة إثر العدوان على المخيم، فيما اعتقل شابين من داخل أحد المنازل التي تم مداهمتها.

والمعتقلان هما: ياسين مروان حمدان (بحورة) وعمه الشاب محمد حمدان(بحورة).