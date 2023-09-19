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الاحتلال يقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا



غزة/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إبقاء معبر بيت حانون "إيرز" الحدودي مع قطاع غزة مغلقاً، وتأجيل دخول العمال الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة.

وأعلنت هيئة الشؤون المدنية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتهم بالاستمرار في إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء، بيانًا تعقيبًا على المسيرات الحدودية التي انطلقت شرق قطاع غزة نصرة للأسرى والمسجد الأقصى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وقعت في وقت سابق من هذا اليوم مواجهات عنيفة شارك فيها المئات من الفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة". وفق قوله

وأضاف "رصد خلالها عدة حالات لتفعيل عبوات حيث انتشرت قوات الجيش في الميدان وتعاملت مع الأمر من خلال وسائل تفريق المظاهرات ونيران القناصة ولم تقع إصابات في صفوف القوات".


وأضاف أنه للمرة السادسة خلال أسبوع استؤنفت مساء اليوم التوترات عند حدود قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت مساء اليوم، استشهاد شاب (25 عامًا) شرق خان يونس وإصابة 11 مواطن بجراح مختلفة من بينها واحدة خطيرة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي.

وتمنع سلطات الاحتلال تنقل الأفراد من عمال وتجار ومرضى وحالات إنسانية عبر معبر بيت حانون لليوم الرابع تحت حجج وذرائع واهية.

يشار إلى أن معبر بيت حانون مخصص لتنقل الأفراد والمركبات إلى غزة.

#الاحتلال

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