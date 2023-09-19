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اتصالات إسرائيلية مصرية لتهدئة التوتر مع غزة

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصالات إسرائيلية مصرية لتهدئة التوتر مع غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، عن اتصالات تجري بين "إسرائيل" ومصر من أجل تهدئة الأوضاع مع قطاع غزة.

وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة، توتراً كبيراً جراء استمرار اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرات الشعبية الممتدة على طول المناطق الشرقية لمحافظات القطاع الخمس.

واستشهد اليوم الشاب يوسف رضوان، لينضم لقائمة الشهداء منذ استئناف المسيرات الشعبية لستة، وعشرات الإصابات.

وقال مراسل صحيفة كان العبرية "روعي كاييس": أن طيلة صيف كامل يتحدثون عن توتر وتأهب عند الحدود اللبنانية استعداداً للمواجهة، وفي النهاية يعود التوتر الكبير لحدود غزة.

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