شركة إسرائيلية تبيع مسيرات قتالية لدولة أوروبية

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة أمنية إسرائيلية عن بيع طائرات بدون طيار قتالية بقيمة 95 مليون دولار لدولة أوروبية.

ولم تسمِّ شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية ومقرها المملكة المتحدة، الدولة الأوروبية التي تعاقدت معها لشراء هذا النوع من الطائرات بدون طيار.

وأعلنت "إلبيت سيستمز" في تصريح مكتوب أنها "حصلت على عقد بقيمة 95 مليون دولار لتوريد طائرات بدون طيار SkyStriker إلى دولة أوروبية" دون أن تسميها.

وقالت: "سيتم تنفيذ العقد على مدى عامين. كجزء من العقد، ستوفر شركة "إلبيت سيتستمز" عدة مئات من وحدات SkyStriker".

وأشارت إلى أن هذا النوع من الطائرات بدون طيار، "يمكنه تحديد موقع الأهداف المحددة للمشغل ومهاجمتها برأس حربي يصل إلى 10 كجم، مما يتيح أداء عالي الدقة".

وقالت: "تتيح SkyStriker، المجهزة بمحرك كهربائي، عمليات سرية تصل إلى ساعتين وبمدى يصل إلى 100 كيلومتر".

ويطلق في إسرائيل على هذا النوع من الطائرات بدون طيار لقب "الطائرة بدون طيار الانتحارية".

وتعد "إلبيت سيستمز" أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وأكبر عميل منفرد لها هو وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتمتلك الشركة 9 مواقع في جميع أنحاء بريطانيا، 4 منها مخصصة للأسلحة، بعد إغلاق مصنعها في مدينة أولدهام بمانشستر الكبرى في إنجلترا نهائيا تحت ضغط ناشطين.

وتزود الشركة الجيش الإسرائيلي بنحو 85% من طائراته المسيرة التي يستخدمها في المراقبة اليومية والهجمات المنتظمة، بالإضافة إلى الذخائر وجميع مكونات الطائرات الإسرائيلية.

وارتفعت أرباح الشركة بشكل كبير بعد استخدام معداتها في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، مما ساعدها على إبرام عقود مع جيوش في أنحاء عديدة من العالم.