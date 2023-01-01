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إدانات عربية متواصلة لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

الإثنين 18 سبتمبر 2023 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدانات عربية متواصلة لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى



القاهرة/الرباط/سما/

 أدان وزير أوقاف جمهورية مصر العربية محمد مختار جمعة، الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك،  من قبل المستوطنين والجماعات الاسرائيلية المتطرفة.

ووصف الوزير جمعة، هذه الاقتحامات بـ"الاعتداء الآثم على واحد من أقدس مقدسات المسلمين جميعا، واستفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية."

وقال: "يجب على عقلاء المجتمع الدولي العمل على كبح جماح هذا التطرف".

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و أدانت المملكة المغربية الاقتحامات المتكررة للمستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، التي من شأنها تقويض جهود التهدئة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت "الخارجية المغربية" في بيان، اليوم الإثنين، أن الرباط تشدد على ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية وأشكال التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

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