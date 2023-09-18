وزير الخارجية السعودي: لا حل للصراع إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة (فيديو)

الرياض/سما/

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم، إنه لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف بن فرحان خلال حديثه مع قناة تلفزيونية سعودية: "الناس بدأت تفقد الأمل في حل الدولتين، ونريد من خلال المجهودات إعادتها إلى الواجهة.. ولا مجال لحل الصراع إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وتابع: "أجرينا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن بشأن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".

وترأس بن فرحان، اليوم، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الاجتماع الوزاري لمناقشة جهود تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك.



وشهد الاجتماع حضور ممثلي نحو 70 دولة ومنظمة دولية، ونحو 50 متحدثاً من مختلف دول العالم، حيث جرى مناقشة آليات المساهمة في تنسيق الجهود المشتركة للدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتكوين فرق عمل سياسية واقتصادية وإنسانية لبحث الخطوات والمحفزات العملية التي تشجع على إعادة إحياء عملية السلام العربية.

وبحسب وكالة رويترز، فإن الاجتماع أكد على أهمية تنشيط عملية السلام، من خلال إنتاج حزمة هدفها تعظيم مكاسبه للتوصل إلى اتفاق يضمن الوصول للوضع النهائي، بما يضمن الحاجة الملحة لحل الدولتين ويضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967، وتنفيذ جميع الاتفاقات والقرارات الأممية، والاعتماد على مبادرة السلام العربية كرؤية شاملة للسلام بالمنطقة.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الأمريكية الأنباء المتداولة حول أن "السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أية مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، وذلك عقب أن أفادت صحيفة "إيلاف" الإلكترونية نقلا عن مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أية مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية عبر حسابه في منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتعزيز إسرائيل إقليميًا، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية النشطة التي تهدف إلى التطبيع الإسرائيلي السعودي".

وأضاف: "المحادثات مستمرة، ونحن نتطلع إلى مزيد من المحادثات مع الجانبين".