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الاحتلال يقرر معاقبة "أسرى النقب"..

الإثنين 18 سبتمبر 2023 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر معاقبة "أسرى النقب"..



رام الله/سما/

قرّرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، منع أسرى سجن النقب من إدخال الملابس لمدة 6 شهور، بحسب ما أعلن مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم، الإثنين.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان إن "إدارة سجون الاحتلال، تقرر معاقبة أسرى سجن النقب، بمنع إدخال الملابس لمدة 6 شهور، وذلك ضمن الهجمة الممنهجة للحكومة الصهيونية المتطرفة ووزير أمنها القومي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى".

وأضاف المكتب "الأسرى في سجن النقب يقررون إعادة وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام غدًا الثلاثاء، كردّ أوليّ على إجراءات إدارة السجن، التي تمسّ متطلبات حياتهم الأساسية".

وفي السياق، أكدت جمعية واعد للأسرى أن قرار الاحتلال بحرمان أسرى سجن النقب من شراء الملابس لمدة 6 أشهر إمعان في سياسة التنكيل وإصرار واضح على استفزاز الأسرى وتوتير المشهد داخل السجون

 وحملت الجمعية في بيان صحفي حكومة الاحتلال مسؤولية كل ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة قرارات المتطرف "بن غفير" التي تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن أسرى سجن النقب يباشرون يوم غد الثلاثاء عدة خطوات تصعيدية ردا على هذا القرار المجحف والفاشي.

ودعت  أبناء شعبنا لمزيد من الهبات المناصرة للأسرى والالتحام في مناطق التماس في كافة محافظات الوطن دفاعًا عن كرامتهم وحريتهم.

#اسرى النقب

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