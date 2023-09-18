  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يلتقي إيلون ماسك في كاليفورنيا

الإثنين 18 سبتمبر 2023 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلتقي إيلون ماسك في كاليفورنيا



واشنطن/سما/

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بقطب التكنولوجيا الأميركي إيلون ماسك، في كاليفورنيا، مساء اليوم الإثنين، فيما تطرّق الأخير لمساعي حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء في إسرائيل.

واللقاء بين نتنياهو وماسك، والذي جرى في مصنع "تيسلا" في فريمونت بكاليفورنيا، هو اللقاء الأول الذي يعقده نتنياهو، ضمن زيارته للولايات المتحدة، التي تستمرّ ثمانية أيام.

وأشار ماسك خلال لقائه بنتنياهو، بشكل مباشر، إلى مسألة "الإصلاح القضائي"، التي يقودها ائتلاف نتنياهو الحكومي، وقال: "هناك احتجاجات، كما رأيتم في الخارج".

وأضاف أن "كثرا في ’تيسلا’، قد عارضوا اللقاء"، بينهما.

من جانبه، قال نتنياهو إن "الكثير من المتظاهرين لا يعرفون ما الذي يحتجون عليه".

وأضاف: "لدينا النظام القانونيّ الأكثر نشاطا في العالم"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستظلّ دائما دولة ديمقراطية".

كما أشار نتنياهو إلى اقتراح "الإصلاح القضائي" الأصليّ الذي قدمه وزير القضاء، ياريف ليفين، قائلا: "أعتقد أنه سيئ"، وذلك في إشارة إلى أنه تمّ تخفيف صيغة المقترح الأصلي، بحسب ما يرى نتنياهو.

وقال إن "هناك توترا بين السلطات (في إسرائيل). عليك حلّ التوتر في مكان ما في الوسط"، مضيفا أنه "من المفترض أن تدور الديمقراطية حول التوازنات والضوابط، وفي إسرائيل لا توجد ضوابط وتوازنات، هناك فقط القوة".


وذكر مكرّرا أن "إسرائيل ستكون ديمقراطية أقوى بعد التغييرات".

ويأتي اللقاء بين الاثنين، قبل لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بالرئيس الأميركي، جو بايدن، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد غد، الأربعاء.

وكان نتنياهو قد شنّ هجوما على المتظاهرين الإسرائيليين ضد مخطط حكومته لإضعاف جهاز القضاء في نيويورك، خلال مشاركته في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبر أنهم بذلك ينضمون إلى "منظمة التحرير الفلسطينية وإيران وآخرين" من أعداء إسرائيل، وذلك في تصريحات صدرت عنه فجر اليوم، الإثنين، خلال حديثه للصحافيين في المطار قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو إن المتظاهرين "ينتهكون كل الحدود، أوصلونا لمرحلة بات فيها قطع الطرق أمرًا طبيعيًا"، وأضاف "يذهبون ويشهرون بإسرائيل أمام الأمم، ويبدو ذلك أمرًا طبيعيًا بالنسبة لهم. بالنسبة لي لا يبدو الأمر طبيعيًا. كزعيم للمعارضة، لم أفعل ذلك أبدًا".

#نتنياهو #ايلون ماسك

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. الزراعة بغزة تقرر إيقاف تصدير البندورة للخارج

الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية بغزة بمبادرة ودعم من التيار الاصلاحي

قيادي بحماس يرد على تهديدات الاحتلال باغتيال قادة الحركة

صحيفة: الأمن الفلسطيني لديه قائمة تضم 30 عنصراً من كتيبة جنين سيتم اعتقالهم

أسعار صرف العملات

"إسرائيل" توبخ السفير الألماني.. وبرلين: "ليس لنا علم"

إصلاحي فتح: دحلان لعب دورًا مهمًّا وكبيرًا في تطبيق بند المصالحة المجتمعية

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يقرر معاقبة "أسرى النقب"..

"إسرائيل" تستعد لإطلاق الصواريخ من غزة

نقابة الموظفين بغزة تصدر بيانا بخصوص تخفيض نسبة الرواتب

photo_2023-09-18_17-18-50

قلق في لواء غولاني بعد استهداف مركبة إسرائيلية عند حدود غزة

المالية تعلن موعد صرف رواتب الموظفين بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية