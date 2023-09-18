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"إسرائيل" تستعد لإطلاق الصواريخ من غزة

الإثنين 18 سبتمبر 2023 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تستعد لإطلاق الصواريخ من غزة



غزة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن المنظومة الأمنية في "إسرائيل" تستعد لاحتمال استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وبحسب القناة الـ14 العبرية، فان المنظومة الأمنية تستعد لاطلاق الصواريح خاصة بعد إغلاق معبر "بيت حانون" إيرز.

وأشارت إلى أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيصدر قرارا حول إعادة فتحه، أو استمرار إغلاقه.

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي.

وتمنع سلطات الاحتلال تنقل الأفراد من عمال وتجار ومرضى وحالات إنسانية عبر معبر بيت حانون لليوم الرابع تحت حجج وذرائع واهية.

يشار إلى أن معبر بيت حانون مخصص لتنقل الأفراد والمركبات إلى غزة.

#غزة

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