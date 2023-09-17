فيديو: استقبال تاريخي لرونالدو في إيران

طهران/سما/

وصلت بعثة نادي النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم الاثنين إلى العاصة الإيرانية طهران، لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي في دوري أبطال آسيا.

وتقام المواجهة مساء غد الثلاثاء على ملعب "آزادي"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وحظي النصر وبالأخص نجمه رونالدو باستقبال الأبطال في طهران.

واحتشدت جماهير إيرانية غفيرة وهي يرتدي قميص النصر وترفع صور رونالدو، أمام حافلة الفريق السعودي وفندق إقامة النادي في طهران وتعالت الأصوات والهتافات باسم النجم البرتغالي.

كما تزينت شوارع طهران بلوحات ترحيبية بنجوم النصر، وكتب على إحدى اللافتات "أهلا وسهلا" بثلاث لغات (الإنجليزية، والعربية، والفارسية).

تلقى قائد نادي النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدية خاصة عند وصوله مع بعثة فريقه السعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم الاثنين لمواجهة نادي بيرسبوليس المحلي.

وتداول رواد منصة "إكس" في إيران والسعودية، صورا لرونالدو وهو يتسلم من مسؤولي نادي بيرسبوليس، هدية تذكارية ثمينة عبارة عن سجاد إيراني فاخر.

وتقام مواجهة النصر ومضيفه بيرسبوليس مساء غد الثلاثاء على ملعب "آزادي"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على أرض محايدة في الدول الخليجية المجاورة، بحسب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عام 2016، قبل أن يتقرر بدءا من هذا الموسم إعادة إقامة المواجهات السعودية الإيرانية بنظام الذهاب والإياب على أرض البلدين.

وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع طهران عام 2016 إثر هجوم شنه متظاهرون إيرانيون على كل من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

ولكن البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق تم التوصل إليه بوساطة صينية في العاشر من مارس الماضي.

وتطورت العلاقات بين إيران والسعودية حين فتحت الجمهورية الإسلامية سفارتها في السعودية في السادس من يونيو الماضي.