دعوة إسرائيلية للرد "بقوة" على تظاهرات غزة

القدس المحتلة/سما/

دعا صحفي إسرائيلي، مساء اليوم، الحكومة الإسرائيلية، للرد بقوة على التظاهرات عند الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة.



وقال ألموغ بوكير مراسل القناة الـ13 العبرية: "بدأت التظاهرات عند حدود غزة ببضع عشرات في الأسبوع الماضي، ثم تحولت اليوم إلى المئات من الفلسطينيين العنيفين للغاية تجمعوا في 4 مواقع قرب الحدود. بحسب تعبيره

وأضاف:" إذا لم ترد الحكومة الإسرائيلية بقوة، فسيكون هناك الآلاف في الأسبوع المقبل، مما سيؤدي إلى تصعيد واسع النطاق.

وطالب الصحفي الإسرائيلي وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت أن يتخذ قرارا شجاعاً ووقف دخول 20 ألف عاملاً من غزة إلى "إسرائيل" غداً.

وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأحد، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن 5 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة، فيما أصيب 3 صحفيين إثر تعرضهم لإصابات مباشرة بقنابل الغاز، وهم: فادي الدنف وبلال الصباغ ومصطفى حسونة.