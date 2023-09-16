الأحمد يبحث الأوضاع في مخيم عين الحلوة مع وفد من قيادة "عصبة الأنصار"

بيروت/سما/

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح"، المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد مساء اليوم السبت، مع وفد من قيادة "عصبة الأنصار" برئاسة الشيخ أبو شريف عقل وإبراهيم السعدي وأيمن شريدي، الأوضاع في مخيم عين الحلوة، وذلك خلال لقاء عقد في مقر سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية.

وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، وعضو قيادة الساحة في لبنان منذر حمزة، وقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، وأمين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل المنظمة في صيدا ماهر شبايطة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار واستمراره في مخيم عين الحلوة، والعمل على تنفيذ كافة النقاط الأخرى المتعلقة بالأحداث التي شهدها المخيم، والتي أعلنتها الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش اللبناني وجهازي المخابرات والأمن العام بالاتفاق مع القيادة الفلسطينية، وبدأ تنفيذها بمبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بوقف إطلاق النار مساء يوم الخميس الماضي.

كما تم التأكيد على سرعة تنفيذ بقية النقاط سواء ما يتعلق منها بعودة الحياة الطبيعية في مخيم عين الحلوة وصيدا والجوار اللبناني، وتسليم المتهمين باغتيال قائد قوات الأمن الوطني في صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه.