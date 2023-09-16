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مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويطعنون شابا وسط الخليل (فيديو)

السبت 16 سبتمبر 2023 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويطعنون شابا وسط الخليل (فيديو)



الخليل/سما/

أصيب شاب، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على المواطنين ومنازلهم في حي تل الرميدة وسط الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على الشاب عبد الله راغب أبو عيشة، وطعنوه بسكين في ظهره ما تسبب بإصابته بجروح، تلقى على إثرها العلاج في المكان ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وأضاف أن عددا من المستوطنين رشقوا المواطنين ومنازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما تسبب بتحطيم عدد من نوافذ المنازل لعائلات: أبو مرخية وأبو شمسية وغانم ودعيس والحداد وأبو هيكل وأبو عيشة وغيرهم، قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة.

#الخليل

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