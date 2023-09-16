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أول رد من نتنياهو على استبعاد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران

السبت 16 سبتمبر 2023 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول رد من نتنياهو على استبعاد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران



القدس المحتلة/سما/

رد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء السبت على استبعاد مفتشين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية في إيران.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان، أن "إسرائيل ليست متفاجئة من خطوات إيران التي تثبت انتهاكها الالتزامات تجاه المجتمع الدولي وبأنها تهدف إلى حيازة سلاح نووي".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستقوم بكل ما يتطلب من أجل حماية نفسها إزاء تهديد كهذا؛ وفقا لما جاء في بيان مكتبه.

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وذكرت تقارير إسرائيلية أن الرفض الإيراني لدخول مفتشي الوكالة الذرية للمنشآت النووية يأتي بعد التقارير الخطيرة التي نشرتها الوكالات الأجنبية بأن إيران خصبت اليورانيوم بشكل زاد عن حده على خلاف المعلومات التي تنشرها إيران بأنها خفضت تخصيب اليورانيوم، وهذا يعني أن إيران جاهزة لاستخدام اليورانيوم لأغراض عسكرية وبما يكفي لإنتاج 6 قنابل نووية خلال شهر تقريباً.

وقال  موقع انتلي تايمز الإسرائيلي، "نحن نقترب من اللحظات التي يتعين فيها اتخاذ قرار، إيران تستعد لهجوم، ويمكن ملاحظة ذلك في سلسلة من الترتيبات، بما في ذلك إجراءات الإخفاء، بعد تهديدات رئيس الموساد، ونتوقع شهوراً صعبة للغاية.

#ايران #نتنياهو .

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