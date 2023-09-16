  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دعوات مقدسية للزحف إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بدءاً من الليلة

السبت 16 سبتمبر 2023 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات مقدسية للزحف إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بدءاً من الليلة



القدس المحتلة/سما/

 انطلقت اليوم السبت دعوات مقدسية للزحف إلى المسجد الأقصى المبارك، للرباط والاعتكاف فيه وحمايته من العدوان الإسرائيلي المرتقب.   

ودعت حراكات شبابية في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، جموع المقدسيين للزحف إلى المسجد الأقصى بدءاً من الليلة للدفاع عنه ورد عدوان المستوطنين. 

من جانبها دعت رابطة أهالي بلدة صور باهر في القدس المحتلة، للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى الليلة، لحمايته من مخططات الاحتلال والجماعات الاستيطانية. 

 ووجهت الرابطة نداءً لأبطال صور باهر الذين كانوا سداً منيعا أمام عدوان الاحتلال على المقدسات، بأن واجب اللحظة يحتم على الجميع الرباط والاعتكاف في الأقصى، وإفشال مخططات المستوطنين لتهويد المسجد خلال الاحتفال بأعيادهم. 

ويعتبر موسم الأعياد اليهودية الأصعب على الأقصى هذا العام، حيث يحاول الاحتلال فرض وقائع جديدة على المسجد، عبر زيادة أعداد المقتحمين، وتفريغه من مرابطيه ورواده بالإبعاد والاعتقال. وحول الاحتلال مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، بنشره مئات الحواجز وآلاف الجنود لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وأكد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، أن المسجد الأقصى عقيدة للمسلمين وآية منقوشة في كتاب الله، وأن الرباط فيه وشد الرحال إليه دفاع عن حوض الرسول الكريم. 

ودعا الشيخ الخطيب، لبذل كل جهد ممكن في معركة الإرادات التي نخوضها مع الاحتلال لتثبيت حقنا في المسجد الأقصى ونيل شرف الرباط فيه. وقال إن المطلوب هو عدم خذلان المسجد الأقصى، وعدم المساومة عليه أو إدارة الظهر له، وأن يشد الجميع الرحال إليه.

وأوضح الخطيب أن الاحتلال جند كل وسائله بالدعوة لاستهداف وانتهاك وتدنيس المسجد الأقصى خلال موسم الأعياد، وأن الأحزاب والجماعات الاستيطانية تجيش لاقتحام المسجد المبارك في ما تسمى أعياد رأس السنة العبرية والغفران والعرش.

#القدس

الأكثر قراءة اليوم

غزة: إعادة إصدار فيزا تركيا وفق ضوابط ومتطلبات جديدة

إيران: وجهنا ضربة أكبر من المتوقع" لـ"إسرائيل"

عائلة فلسطينية نجت من 4 حروب مع "إسرائيل" لتواجه الموت في ليبيا

"إسرائيل" ترفع حالة التأهب..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

فيديو.. بحر درنة يلفظ عدداً من جثث اعصار دانيال الذي ارتفعت ضحاياه لـ7700

موعد بدء فصل الخريف فلكياً في فلسطين

الأخبار الرئيسية

photo_2023-09-16_15-11-03

الاستخبارات الإسرائيلية تحذر من خطورة "فرقة الحسين"

الاحتلال يوافق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الجليل والنقب

photo_2023-09-16_14-17-21

"رسالة تخويف".. من وراء استمرار اعتقال الناشط الفلسطيني "أبو راشد" بهولندا؟

إطلاق نار يستهدف موقع عسكري إسرائيلي في طولكرم

photo_2023-09-16_13-44-16

صور: إحراق تمثال دافيد بن غوريون على شاطئ تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية