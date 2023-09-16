صور: إحراق تمثال دافيد بن غوريون على شاطئ تل أبيب

القدس المحتلة/سما/

تعرّض تمثال، لأول رئيس حكومة إسرائيليّة ديفيد بن غوريون، للحرق عشية عيد رأس السنة العبرية، أمس الجمعة، على شاطئ تل أبيب، ما تسب في أضرار جسيمة بالتمثال.

وقال رئيس بلدية تل أبيب رون حولداي في تغريدة نشرها عبر حسابه على "X" المعروف بـ"تويتر" سابقا: "من المحزن جدا أنه في بداية العام الجديد قرر شخص ما إحراق أحد أكثر التماثيل المحبوبة في المدينة".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها اعتقلت، ظهر السبت، مشردا (34 عاما) بتهمة إحراق التمثال.

يذكر أن حرق تمثال "بن غوريون" وما يمثله من رمزية مهمة لقادة إسرائيل وخصوصا اليسار، يعني انتقال الخلافات بين الإسرائيليين إثر إجراءات نتنياهو لإضعاف القضاء والمواجهات التي وقعت خلال المظاهرات الاحتجاجية الممتدة منذ أكثر من 37 أسبوعا على التوالي، والتي وصلت إلى صفوف الجيش وأجهزة الأمن المختلفة، والوحدات الخاصة وكافة مناحي الحياة لدى الاحتلال.