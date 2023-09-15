الاحتلال يقتحم بيتا وسط مواجهات وتفتيش عشرات المنازل

نابلس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت قرية بيتا وقامت بتفتيش عشرات المنازل وسط مواجهات عنيفة اندلعت مع المواطنين جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت القرية من عدة محاور وان عشرات الاليات العسكرية الإسرائيلية شاركت بعملية الاقتحام حيث اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين ومنازلهم مما ادى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق فيما رشق المواطنين جنود الاحتلال بالحجارة واشعلوا اطارات السيارات ووضعوا المتاريس أمام الاليات العسكرية.

.وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل بصورة همجية وقامت بأعمال تفتيش واسعة النطاق .

وتفرض قوات الاحتلال الاسرائيلي حصارا مشددا على القرية منذ يوم الثلاثاء الماضي حيث اغلقت كافة مداخل ومخارج البلده وتقوم بعمليات اقتحام واسعة النطاق اثر عملية إطلاق النار على مستوطنين في بلدة حوارة المجاورة.