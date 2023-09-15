غزة: إعادة إصدار فيزا تركيا وفق ضوابط ومتطلبات جديدة

غزة/سما/

أعلنت شركة "باسبورت" الخاصة بإصدار التأشيرات التركية في غزة، اليوم الجمعة، أنّه سيتم إعادة العمل باستلام الطلبات للتأشيرات السياحية، بناءً على توجيهات القنصلية التركية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الموافق 17 أيلول/ سبتمبر 2023.

وذكرت الشركة في تدوينة نشرتها عبر صفحتها"فيسبوك"، أنّه سيتم ذلك بناءً على ضوابط ومتطلبات جديدة لكافة أنواع تأشيرات الدخول.

وفي التفاصيل، وفيما يتعلق بالوثائق اللازمة عند التقديم للتأشيرة السياحية، فهي كالآتي: "كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة شهور مصدق من البنك، وورقة إثبات مهنة من مكان العمل مصادق عليها من الغرف التجارية وما يشابها من مؤسسات، وشهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة في الغرفة التجارية أو ما يشابها من مؤسسات".



وأوضحت الشركة، أنّ "التقديم للتأشيرة قبل 30 يوماً من السفر، و لنيكون بالامكان تقديم VIP سياحية، وكل من يقدم أوراق مزورة سيتخذ ضدهم إجراء منع الدخول من طرف القنصلية التركية، كذلك إصدار التأشيرة أو عدم إصدارها هو من صلاحية القنصلية التركية فقط".

وحول الوثائق اللازم إبرازها عند التقديم للتأشيرة السياحية لزيارة أقارب من الدرجة الأولى، فهي "إحضار دعوة من الأقارب المقيمين في تركيا بصورة قانونية مصادق عليها من كاتب العدل التركي "نوتر"، ويجب الانتباه إلى أن الدعوة تبين درجة القرابة بشكل واضح".



وأما الوثائق اللازم إبرازها عند التقديم لتأشيرة رجال الأعمال، أفادت شركة "باسبورت"، بأنه يجب "إثبات مهنة من الغرفة التجارية أو ما يعادلها من مؤسسات، كذلك شهادة تسجيل الشركة من الغرف التجارية أو ما يعادلها من مؤسسات، ودعوة من الشركة الموجودة في تركيا إن وجدت".

وفيما يخص الوثائق اللازم إبرازها عند التقديم لتاشيرة سياحية لموظفي القطاع العام، فهي: "إثبات مهنة من المؤسسة التي يعمل بها مصدق عليها، أما التأشيرات المشروعة الخاصة فيلزمها موافقة من دائرة الهجرة في تركيا.



وبيّنت الشركة، الوثائق اللازمة لتقديم التأشيرة الطلابية، وهي: "شهادة إثبات طالب من الجامعة، وكشف من البنك بإيداع أجرة الفصل الأول من القسط الجامعي".

وأما الوثائق اللازم إبرازها للتقديم للتاشيرة العلاجية، فهي: "تقرير صحي من المستشفى المحلي، وتقرير طبي بقبول المريض من قبل المستشفى التركي الذي سيعالج المريض، مرسل مباشرة من المستشفى التركي الى القنصلية، إضافة لكشف بنكي بالإيداع الأولي لمصاريف العلاج فى المستشفى التركي".

وفيما يتعلق بالوثائق اللازم إبرازها لتأشيرة لم الشمل، فهي: "إحضار دعوة من الأقارب المقيمين في تركيا بصورة قانونية مصادق عليها من كاتب العدل التركي "نوتر".

أما تأشيرات من أجل المهام الرسمية، ذكرت شركة "باسبورت" إنه يجب "تقديم طلب التأشيرة من المؤسسة المسؤولة للقنصلية التركية".