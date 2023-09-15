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حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية أي تصعيد

الجمعة 15 سبتمبر 2023 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية أي تصعيد



غزة/سما/

حملت حركة حماس، اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي تصعيد ضد الفلسطينيين.

وقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس إن «الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن أي تصعيد على أبناء شعبنا ومقدساتنا».

وأكد رضوان في حديث مع قناة الغد قائلا «عدوان الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا لن يوقف مسيرة المقاومة المتصاعدة ومواجهة هذا الاحتلال».

ودعا رضوان أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك لإفشال مخططات الاحتلال التلمودية.

كما دعا إلى «تصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية دفعا عن القدس والأقصى دفعا عن أبناء شعبنا».

أما حازم قاسم متحدث باسم حركة حماس فقال «الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائمه ضد شعبنا في كل مكان واليوم استهدف المتظاهرين السلميين والصحفيين بطريقة همجية وكذلك قصفه بالطائرات المسيرة».

وأضاف قاسم «هذا جزء من السلوك الاجرامي النازي ضد شعبنا الفلسطيني»، وتابع «هذا الاجرام لن يردع شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع لاسترداد حقوقه».

وأكد قاسم أنه «من حق شعبنا ممارسة كل أساليب النضال ضد الاحتلال وعدوانه على المقدسات والأقصى وعلى الأسرى وتصعيد عدوانه على أهلنا في الضفة واستمرار حصار غزة».

#غزة #حماس

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