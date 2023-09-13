موعد مؤتمر آبل 2023 وأبرز أحداثه

وكالات / سما /

ينتظر عشاق آبل Apple في كافة أنحاء العالم اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر الجاري مؤتمر آبل 2023 الذي سيتم الإعلان من خلاله عن عدد من المنتجات الجديدة لعملاق الهواتف الأمريكي.

مؤتمر آبل 2023

وعادة ما تعقد شركة آبل مؤتمرها السنوي في شهر سبتمبر من كل عام، حيث اعتادت الشركة كل عام عقد مؤتمرها السنوي، الذي تكشف فيه عن أحدث هواتفها من سلسلة آيفون iPhone، وكذلك عن التحديث الجديد لنظام التشغيلiOS17 الذي سيحمل العديد من التطويرات والإضافات الجديدة في نظام تشغيل الأجهزة المحمولة لأبل.

ومن المتوقع أن توفر آبل التحديث الجديد في iPadOS 17 وWatchOS 10 والإصدار الجديد من نظام ماك.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة آبل عن تحديد يوم الثلاثاء 12 سبتمبر موعدًا لمؤتمرها السنوي 2023.

توقيت بدء مؤتمر آبل 2023

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في العاشرة صباحا بتوقيت أمريكا، السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

كيفة مشاهدة مؤتمر آبل 2023؟

من المقرر أن يتم عرض تفاصيل مؤتمر أبل 2023 عبر قناة الشركة الرسمية على "يوتيوب".

كما سيتم إذاعة المؤتمر عبر منصات أبل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

إصدارات جديدة

وستعلن آبل خلال المؤتمرالسنوي عن بعض الإصدارات الأخرى مثل الساعات الذكية وسماعات البلوتوث.

سلسلة آيفون 15

كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان رسميًا عن الجيل التالي من أجهزة آيفون iPhone، سلسلة iPhone 15، وبحسب العديد من المواقع التقنية، فمن المتوقع إصدار 4 طرازات من iPhone 15، هي:

- iPhone 15.

- iPhone 15 Plus.

- iPhone 15 Pro.

- iPhone 15 Pro Max.

وووفقاُ للتوقعات المسربة، فسيكون السعر الأعلى لـ iPhone 15 Plus مقاس 6.7 بوصة والذي يحصل على بطارية أكبر، ولكن بكاميرتين فقط.

وسيحتوي كل من iPhone 15 Pro و15 Pro Max على شريحة A17 Bionic من الجيل التالي إلى جانب ذاكرة إضافية.

وسيحتفظ iPhone 15 Pro الأصغر مقاس 6.1 بوصة بإعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية، بينما من المتوقع أن يكون iPhone 15 Pro Max الأكبر هو أول iPhone على الإطلاق مزود بكاميرا تكبير منظار ستكون قادرة على التكبير أبعد بكثير من كاميرا 3X الحالية.

أبرز المميزات الجديدة في آيفون 15

• منفذ USB-C بدلا من Lightning على جميع طرزiPhone 15.

• جميع الموديلات الأربعة تأتي مع قاعدة Dynamic.

• iPhone 15 و15 iPhone Plus يعملان على شريحة A16 القديمة.

• iPhone 15 Pro و15 iPhone Pro Max يعملان على شريحة A17 الأحدث.

• ستستخدم طرازات iPhone 15 Pro و15 iPhone Pro Max التيتانيوم بدلا من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما سيساعد على تقليل الوزن،

• تستبدل طرازات iPhone 15 Pro مفتاح كتم الصوت بزر جديد قابل للبرمجة،

• البطاريات ربما تكون أكبر في جميع الموديلات الأربعة.

• فقط طراز iPhone 15 Pro Max سيحصل على كاميرا بيرسكوب جديدة مع نطاق تكبير أطول.

• ستحتوي طرازات iPhone 15 العادية على كاميرا رئيسية مطورة بمستشعر 48 ميجابكسل،

• شحن سلكي أسرع بقدرة 35 وات لموديلات iPhone 15 Pro.