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الاقتصاد بغزة تحدد أسعار البيض والأعلاف

الخميس 14 سبتمبر 2023 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تحدد أسعار البيض والأعلاف



غزة / سما /

حددت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، سقف سعري لكرتونة البيض والاعلاف والصيصان.

وأكدت الوزارة في بيان، أن تحديد الأسعار جاء نتيجة متابعتها لأسعار مدخلات الإنتاج بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وأوضحت، أن سعر كرتونة البيض من المزرعة 13.5 شيكل، على أن يباع للمستهلك بسعر لا يزيد عن 15 شيكل، مبينةً، أن سعر طن علف دجاج اللاحم المستورد رقم (1) 2820 شيكل، والسعر المحلي 2750 شيكل، وعلف دجاج اللحم المستورد رقم (2) 2800 شيكل، والسعر المحلي 2720، بينما سعر العلف اللاحم رقم (3) المستورد 2780 شيكل، والسعر المحلي 2700 شيكل.

وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الصوص اللاحم المصري 2.8 شيكل، والاجنبي 2.8 شيكل، والصوص الإسرائيلي 2.9 شيكل للصوص الواحد، مؤكدةً أن جميع هذه الأسعار بالسعر النقدي، داعية أصحاب المزارع والمحلات التجارية الالتزام بهذه الأسعار.

#وزارة الاقتصاد بغزة #البيض

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