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بالفيديو: إنقاذ طفلين سقطا في حفرة امتصاص شرق نابلس

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: إنقاذ طفلين سقطا في حفرة امتصاص شرق نابلس



نابلس/سما/

انتشلت طواقم الانقاذ في إطفائية بلدية نابلس، مساء اليوم الأربعاء، طفلين من داخل حفرة امتصاص للمياه العادمة شرق نابلس.

وأفادت إطفائية بلدية نابلس في بيان لها بأنها استجابت مع حدث سقوط طفلين في حفرة امتصاص مياه عادمة بعمق 8 أمتار لإحدى البنايات في شارع القدس شرق المدينة.

وعملت طواقم الإنقاذ على تحرير الطفلين وإخراجهما من داخل الحفرة بسلام، باستخدام المعدات الخاصة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، ولسرعة الاستجابة من الطواقم فإن الطفلين في حالة جيدة.

 وأهابت اطفائية بلدية نابلس المواطنين بضرورة إغلاق فتحات حفر الامتصاص والآبار جيدا، حرصا على سلامة الجميع، وتفاديا لسقوط مواطنين بداخلها.

#غزة

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