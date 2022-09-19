عرض منزل يشبه بيت "باربي" للبيع بأمريكا بمبلغ 1.1 مليون دولار

وكالات / سما /

يبدو أن هوس الدمية الشقراء لم ينتهى فبعد ظهور اتجاهات المكياج والملابس المستوحاة من الدمية "باربى" والذى انتشر بعد عرض فيلم الذى حمل اسم الدمية، حتى عرض منزل يحمل طابع الدمية للبيع في السوق مقابل 1.1 مليون دولار.

ويحتوى منزل المعروف باسم "بيت باربي الواقعي " بمظهره الخارجي المشرق باللون الفوشيا وديكور مطابق لديكور منزل الدمية كما يحتوي على شقة لـ"كين"، ويتكون المنزل من سبع غرف نوم وأربعة حمامات ويقع في مدينة هدسون بولاية ويسكونسن .

وتبلغ مساحة المنزل 5611 قدمًا مربعًا على مساحة 0.32 فدانًا وتم بناؤه في عام 1990. ويحتوي على حوض استحمام ساخن ومسبح ومسرح سينما ومرآب يتسع لسيارتين، وكان المالكين السابقين له يعيشون فيه ولكن أصبح مؤخراً يؤجر بالليلة الواحدة.

وداخل المنزل يوجد درج وردي فوشيا مع صور مؤطرة لباربي وكين ويمتلىء البيت من الداخل بتصميمات مستوحاة من ديكور منزل الدمية الشقراء كما يوجد مطبخ وحمام ملون وحوض استحمام أصفر ساطع وأضواء ولافتات نيون آسرة، كما يضم بعض الشمعدانات المستوحاة من دمية باربي ويحتوي على مطبخين كاملين مع غرف طعام رسمية وغير رسمية.

وتتميز غرف المعيشة بأرفف مدمجة ومدفأة وأرضيات خشبية أنيقة وتوجد غرفة سينما وخزانة ملابس وغرفة غسيل، ويمكن تحويل المنزل إلى مسكن عائلي فخم أو تأجيره للسياح.

وبيع المنزل لأول مرة في عام 2002 بمبلغ 351 ألف دولار وزادت قيمته على مر السنين وتقوم مالكته الحالية بتأجيره للإقامة الحفلات وهى أيضاً من الشخصيات المهووسة بالدمية الشقراء وبالألوان الوردية لذلك هذا دفعها لشراء المنزل من مالكه السابق ولكن عرضت للبيع في سوق العقارات مؤخراً.