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إيطاليا تنتزع انتصاراً صعباً على أوكرانيا في تصفيات أمم أوروبا

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تنتزع انتصاراً صعباً على أوكرانيا في تصفيات أمم أوروبا



وكالات / سما /

حقق مُنتخب إيطاليا أول انتصار له تحت قيادة المُدرب لوتشيانو سباليتي، وجاء الفوز على حساب مُنتخب أوكرانيا بنتيجة 2-1، وذلك في تصفيات كأس أمم أوروبا.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سان سيرو قد بدأ عن طريق دافيد فراتيسي في الدقيقة 12 من اللقاء، وذلك بعد استغلال خطأ من الدفاع الأوكراني، أعقبه تبادل سريع للكرة، وصلت الهجمة في النهاية لفراتيسي الذي سدد الكرة بقوة.

وسجل فراتيسي الهدف الثاني للأزوري في الدقيقة 29 من اللقاء، ونجح النجم الأوكراني المُخضرم أندري يارمولينكو في تسجيل هدف تقليص الفارق لمُنتخب بلاده في الدقيقة 41.

وفي مُباراة ثانية في المجموعة، نجح مُنتخب شمال مقدونيا في الفوز على مُضيفه مُنتخب مالطا بنتيجة 2-0، وسجل الثنائية إليف إلماس وجوفان مانيف.

ويحتل مُنتخب إيطاليا برصيد نقاط وصل للنقطة رقم 7 المركز الثاني في المجموعة خلف إنجلترا المُتصدرة برصيد 13 نقطة، ويأتي مُنتخبا أوكرانيا وشمال مقدونيا في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد 7 نقاط، ولكن فارق الأهداف يصب في صالح الإيطاليين.

وستلعب إيطاليا ضد مالطا في المُباراة المُقبلة يوم 14 أكتوبر على الأراضي الإيطالية، فيما ستلعب أوكرانيا مع شمال مقدونيا في نفس اليوم.

#إيطاليا #تصفيات أمم أوروبا #أوكرانيا #كأس أمم أوروبا

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