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تفاصيل جديدة حول صفقة الأسلحة والآليات العسكرية التي تم نقلها بموافقة اسرائيلية الى السلطة

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة حول صفقة الأسلحة والآليات العسكرية التي تم نقلها بموافقة اسرائيلية الى السلطة



القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن إسرائيل وافقت على نقل أسلحة ومعدات عسكرية للسلطة الفلسطينية بشروط، وذلك في إطار سلسلة من الخطوات لدعم السلطة الفلسطينية وتعزيز التنسيق الأمني معها.

وبحسب الإذاعة العبرية، فقد تضمنت الصفقة ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح، منها بنادق M-16 الموجهة بالليزر وبعض بنادق الكلاشينكوف.

ووضعت إسرائيل عدة شروط لاستخدام السلاح، منها : *عدم استخدامه إلا في أنشطة مكافحة "الإرهاب".

*أن يكون السلاح بيد بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وبحسب مسؤولين أمنيين فلسطينيين، فقد طلبت السلطة الفلسطينية الأسلحة والمعدات منذ أكثر من عام، إلا أن إسرائيل رفضت في الماضي. وجاءت الموافقة عقب قمتي العقبة وشرم الشيخ، بعد حوار أجري مع منسق العمليات الحكومية في المناطق.

ونقل الأسلحة والمعدات جرى في الأيام الأخيرة من قواعد أمريكية في الأردن، ومرت عبر جسر اللنبي بموافقة إسرائيلية كاملة.

وبحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات الإضافية التي يتم دراستها لصالح تعزيز السلطة الفلسطينية، واستمرارها مشروط بأمرين:

عرض الإنجازات العملياتية للسلطة الفلسطينية (خاصة في جنين).

العودة الرسمية للتنسيق الأمني مع إسرائيل بعد تعليقه من قبل أبو مازن في بداية العام.

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