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صحيفة عبرية: دول جديدة تطلب من "إسرائيل" السماح لفلسطينيين بالدخول إليها بدون قيود

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: دول جديدة تطلب من "إسرائيل" السماح لفلسطينيين بالدخول إليها بدون قيود



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبريةـ، الأربعاء، أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا، طلبوا من وزارة الخارجية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، بالسماح للفلسطينيين من حملة جنسية تلك البلدان، بالدخول إلى "إسرائيل" ضمن معاملة خاصة على غرار الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأميركية.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذه الخطوة تعني منح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، حرية القدوم إلى "إسرائيل" دون أي قيود، مشيرةً إلى أن الطلب غير المعتاد جاء على خلفية البرنامج التجريبي ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية والذي سمح منذ يوليو/ تموز الماضي، للفلسطينيين من حملة الجنسية الاميركية ممن يعيشون في الضفة وغزة بالدخول لمناطق الخط الأخضر.

ووفقًا للصحيفة، فإن الخارجية الإسرائيلية أوضحت لتلك الجهات أن توtير مثل هذا الخيار "غير وارد".

وتشير الصحيفة إلى أن جهاز "الشاباك" يرفض تقديم تسهيلات للفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أجنبية للدخول إلى "إسرائيل".

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