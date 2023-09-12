الإعلام الحكومي بغزة يصدر تنويها للمواطنين بشأن الحالة الجوية

غزة/سما/

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، تنويهًا للمواطنين في ظل المعطيات الواردة واحتمالية مرور حالة غير مستقرة للأحوال الجوية، وتوقعات بتأثر قطاع غزة بمنخفض جوي ورياح محملة بالأتربة وسحب ماطرة.

وجاء في التنويه، ان جميع الأجهزة الحكومية المعنية وطواقم الطوارئ بالهيئات المحلية رفعت درجة التأهب، ونهيب بالمواطنين إتخاذ الإجراءات الاحترازية وإتباع الإرشادات التالية:

1- عدم الخروج من المنازل أثناء المنخفض الجوي إلا للحالات الضرورية والطارئة.

2- تثبيت كل ما هو معرض للتطاير على أسطح المنازل بشكل جيد.



3- تجنب الوقوف بجوار أعمدة الكهرباء أو تحت الأشجار عند هبوب العواصف.

4- إتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بأعمال الكهرباء المنزلية، وفصل التيار الكهربائي عند اللزوم.

5- تجنب إلقاء النفايات في الشوارع أثناء تساقط الأمطار وهبوب الرياح، حتى لا تنجرف إلى مصافي المياه ومناهل الصرف الصحي وتتسبب في انسدادها.

6- تنظيف أسطح المنازل من أية مخلفات قد تشكل ضررا، أو قد تؤدي لانسداد مصارف المياه.