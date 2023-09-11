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أضرار غسل البيض قبل استعماله

الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أضرار غسل البيض قبل استعماله



وكالات / سما /

تعتقد غالبية ربّات الأسر أن غسل البيض قبل استعماله يخلّصها من البكتيريا، لكنهن لا يعلمن أنَّ لهذه العملية تأثيراً سلبياً على الصحة.

ويؤدي غسل البيض إلى دفع البكتيريا التي تتواجد بالقشرة الى الداخل بشكل مباشر، نظرا لأن القشرة رقيقة ويمكن للبكتيريا العبور مباشرة خلالها.

ان المختصون ينصحون بعدم القيام بذلك لأن قشرة البيضة تحتوي عدة مسامات (فتحات صغيرة مجهرية) تكون مغلقة وذلك لتجنب دخول الجراثيم وتلوث البيضة من الداخل.

ما هي الطريقة الصحية لتخزين وحفظ البيض؟

يوصي خبراء السلامة الغذائية باتباع بعض التدابير الصحية التي تساعد على خفظ وتخزين البيض بطريقة صحيحة، وتجنب انتقال العدوى، وتتمثل تلك التدابير فيما يلي:

- شراء البيض من مكان موثوق.

- عدم شراء كميات كبيرة من البيض مرة واحدة، وشراء كمية مناسبة للاستهلاك.

- عدم غسل البيض باستخدام الصابون أو الماء الجاري بمجرد الشراء.

- الاحتفاظ بالبيض في مكان مخصص في الثلاجة بعيدًا عن باقي الأطعمة الأخرى.

- إذا كان البيض ملوث يمكن مسحه بلطف بمناديل أو قطعة قماش نظيف والتخلص من البقايا العالقة فيه من براز الطيور، على أن يتم ذلك قبل الاستخدام.

- في حال صعوبة إزالة تلك الرواسب بقطعة القماش أو المناديل يمكن شطف القشرة الخارجية بالماء الجاري قبل الاستخدام مباشرة.

- تجنب شراء البيض المكسور أو المخدوش.

- تجنب الاحتفاظ بالبيض خارج الثلاجه.

- تجنب نقع البيض في الماء والخل.

ولتفادي حدوث الأضرار التي تم ذكرها سابقا، يمكن تنظيف البيض إذا كانت قشرته متسخة، من خلال قطعة مناديل ورقية وتنظيفه برفق.

#البيض #غسل

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