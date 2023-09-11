البرتغال تُمزق شباك لوكسمبورج بنتيجة ثقيلة في تصفيات أمم أوروبا

وكالات / سما /

تمكن مُنتخب البرتغال من هزيمة مُنافسه مُنتخب لوكسمبورج بنتيجة 9-0، وذلك في تصفيات كأس أمم أوروبا.

وكانت المُباراة التي استضافتها الأراضي البرتغالية قد شهدت ثنائية للنجم جونسالو إيناسيو في الدقيقتين 12 و45+4.

وسجل النجم جونسالو راموس هدفين في الدقيقتين 17 و33، وواصل ديوجو جوتا الثنائيات الفردية وسجل هدفين في الدقيقتين 57 و77.

وسجل ريكاردو هورتا هدفاً في الدقيقة 67 من اللقاء، وتوج برونو فيرنانديز أداءه الرائع خلال اللقاء بتسجيل الهدف الثامن في الدقيقة 83، قبل أن يُسجل جواو فيليكس الهدف التاسع في الدقيقة 88.

وفي باقي مُباريات المجموعة، فازت سلوفاكيا على ليختنشتاين بنتيجة 3-0، سجل الثلاثية دافيد هانكو وأوندريج دودا وروبيرت ماك.

وانتهى اللقاء الثالث في المجموعة بين آيسلندا والبوسنة بفوزٍ ثمين للفريق الاسكندنافي بنتيجة 1-0، وسجل الهدف ألفريد فينبوجاسون في الدقيقة 90+1.

وستلعب البرتغال المُباراة المُقبلة لها في التصفيات ضد سلوفاكيا يوم 13 أكتوبر المُقبل على أرض البرتغال، فيما ستستضيف آيسلندا في نفس اليوم مُنتخب لوكسمبورج، وستحل البوسنة في نفس اليوم ضيفة على أرض ليختنشتاين.

وتحتل البرتغال صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة (العلامة الكاملة) بعد 6 جولات، وتأتي سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ويحتل مُنتخب لوكسمبورج المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويتراجع ترتيب مُنتخب البوسنة للمركز الرابع برصيد 6 نقاط فقط، وهو نفس رصيد آيسلندا ولكن فارق الأهداف يصب في صالح البوسنيين، ويتذيل مُنتخب ليختنشتاين الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.