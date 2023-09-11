بيان لأكاديميين ونشطاء فلسطينيين مغتربين يثير استهجانا فلسطينيا

رام الله / سما /

أثار بيان أصدره عدد من الأكاديميين والناشطين الفلسطينيين المغتربين، بشأن ما كان ذكره الرئيس محمود عباس خلال اجتماع مجلس فتح الثوري مؤخرا حول المحرقة (الهولوكوست)، استهجان وادانة أوساط فلسطينية مختلفة، سيما وان البيان جاء مجتزءاً ومتساوقا مع الحملة الإسرائيلية والصهيونية، ودون إشارة للاحتلال ومواقفه وسياساته المعلنة على لسان كبار قادته، والقائمة على فكرة نفي وجود شعب فلسطيني، فضلا عما ارتكبه من مذابح ضده.

وكان الرئيس عباس قال خلال الاجتماع سالف الذكر لحركة فتح بان الكثير من المؤرخين بمن فيه يهودا قالوا بان المانيا النازية استهدفت اليهود بسبب وظيفتهم الاجتماعية وليس بسبب دياناتهم"، وهو ما اعقبته حملة واسعة اتهمت الرئيس باللاسامية.

وجاء في بيان الأكاديميين والنشطاء سالف الذكر "نحن الموقعون أدناه، الأكاديميون والكتاب والفنانون والناشطون الفلسطينيون، والناس من كافة مناحي الحياة، ندين بشكل لا لبس فيه التصريحات المستهجنة أخلاقيا وسياسيا التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول المحرقة. كانت الإبادة الجماعية النازية للشعب اليهودي، المتجذرة في نظرية عنصرية منتشرة على نطاق واسع في الثقافة والعلوم الأوروبية في ذلك الوقت، وليدة معاداة السامية والفاشية والعنصرية. نحن نرفض بشدة أي محاولة لتقليل أو تحريف أو تبرير معاداة السامية أو الجرائم النازية ضد الإنسانية أو التحريف التاريخي فيما يتعلق بالمحرقة."

وأضافوا: "إن الشعب الفلسطيني مثقل بما فيه الكفاية بالاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والسلب والاحتلال والقمع دون أن يضطر إلى تحمل التأثير السلبي لمثل هذه الروايات الجاهلة والمعادية للسامية بشدة والتي يديمها أولئك الذين يزعمون أنهم يتحدثون باسمنا".

وعلق الوزير السابق حسن عصفور على بيان الاكاديميين هذا وكتب: "بشكل غريب ومفاجئ أصدرت مجموعة شخصيات فلسطينية بين مسميات "أكاديميين و"خبراء" ومحللين"، غالبهم يحملون جنسيات اجنبية أميركية وبريطانية بيانا يهاجم خطاب الرئيس حول "اليهود الاشكناز" وألمانيا.. بيان كشف ان الجهالة بالتاريخ ليست فقط مقتصرة على من لا يقرأه بل يبدو ان "الفهم صار بدو تدريس من اول السطر.. اخجلوا واعتذروا لشعبكم يا مدعي المعرفة".

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، واثر الحملة الإسرائيلية التي سعت لتحريف ما قاله الرئيس عباس، اصدر بيانا قال فيه إن "ما نشر على لسان الرئيس محمود عباس في برنامج تلفزيوني حول المسألة اليهودية كان اقتباسا من كتابات لمؤرخين وكتاب يهود وأميركيين وغيرهم، ولا يعتبر إنكارا بأي شكل من الأشكال للمحرقة النازية".

واضاف أبو ردينة أن "موقف الرئيس محمود عباس من هذا الموضوع واضح وموثق، وهو الإدانة الكاملة للمحرقة النازية ورفض معاداة السامية".

وقال: "ونحن نعبر عن استهجاننا وإدانتنا الشديدة لهذه الحملة المسعورة لمجرد اقتباسات لكتابات أكاديمية وتاريخية".

وعرف من الموقعين على البيان التالية اسمائهم:

رشيد الخالدي -- شيرين سيقلي -- طارق بقعوني -- محمد علي الخالدي -- زها حسن -- نورا عريقات -- رجا شحادة -- إيزابيلا حماد -- لانا طاطور -- نادية أبو الحاج -- بشير أبو منة -- آن ماري جاسر -- رائف زريق -- لينا دلاشة

ليلى أبو لغد -- كريم ربيع -- مزنة قطو -- أمل بشارة -- دانا الكرد -- نادية حجاب -- سميرة إسمير -- أحمد سميح الخالدي -- عبد الرزاق التكريتي - مها نصار -- نادرة شلهوب-كيفور كيان -- هويدا عراف -- روزماري صايغ -- أريج صباغ -- خوري -- تمارا بن حليم -- يزيد صايغ -- جومانا مناع -- نديم بوالسة -- يوسف منير -- عمر قطان -- اسماعيل الناشف -- نعمان كنفاني -- همت زعبي -- شهد الحموري -- حمزة العطار -- هناء سليمان



سامر السنجلاوي -- مصعب بشير -- سام بحور -- هدى الامام -- بشير بشير -- جوي أيوب -- ميشال خليفي -- ليث ملحيس -- عبد الهادي العجلة -- أنيس محسن -- كرم دنا -- عمر الدجاني - - أبي عبودي -- عصام نصار -- بسام مصاروة -- زينة عريقات -- بهاء شهيرة رؤوف -- مي سيقلي -- جيري جرير خوري -- رانيا ماضي -- وسام أحمد -- رفعت العرير -- عمر جباري سلامنكا -- منى هويدي -- ي. ل. الشيخ -- ياسمين حمدان -- اميليو دعبد -- ايناس عبد الرازق -- بشير كركبي -- ماجد ابوسلامة ليلى فرسخ -- يزن خليلي -- معين عودة -- هيلاري الرنتيسي -- طارق رؤوف -- إيمي شعلان -- نادية خليليه -- ليندا كاتب -- بسام دالي -- زاهي خميس -- سامي جريس -- رزان قران -- نور سلمان -- جمال الريس -- عز الدين أعرج -- طارق إسماعيل -- سوزان معادي دراج -- بسمان ديراوي -- روان عراف -- أسد غانم -- أسد عبدي -- أمية كابل -- فهد علي -- سمر دحلة -- أيمن نجم - - جومانا موسى -- مريم رشيد -- هيلغا طويل السوري -- ليلى شهيد -- لينا بركات -- نادية ساعة -- هنا مسعود -- أسماء النصر -- ديانا بوتو



سلمى الدباغ -- رنا عيسى -- رياض خوري -- ناصر صالح -- سعيد أبو معلا -- حنين زعبي -- مؤيد عليان -- عبير سلمان -- أفنان إغبارية -- خالد كركبي -- جابر سليمان -- طريف الخالدي -- بيليكان مراد -- ابراهيم فريحات -- باسل غطاس -- وسام جبران -- فتحي مرشود -- راضي سعودي -- أحمد أبوفول -- عمر البرغوثي -- عبد الحميد صيام -- نور عوض -- لارا البورنو -- عرين حواري -- بيان حداد -- ليانا كيالي -- نادية نصر نجاب -- كمال الجعفري -- أنطوني برمانا -- سيما حجازي -- فادي جودة -- سماح سبعاوي -- رامي العاشق -- يوسف أبو وردة -- خليل صايغ -- نديم خوري -- وسيم أبو مهدي -- جوناثان كتاب -- خط الخطيب -- عبد اللطيف ريان -- أمين حسين -- جورج عابد -- خليل الشقاقي -- ديانا الزير -- لينا خلف تفاحة -- نديم روحانا -- بسام شحادة -- هبة الحسيني -- ماجد كيالي -- ناهد شيفر عواد -- برهان غنايم -- لبنى ترجمان -- عبير النجار -- نصير عبوشي -- ياسمين ضاهر -- سمعان خوري -- أماني بركات -- ديمة حبش -- جورج بشارات -- وليد عفيفي