تصريح هام من الداخلية بغزة بخصوص "مناورة الركن الشديد 4" المقررة غداً

غزة/سما/

أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، تصريحاََ صحفياََ هاماََ بخصوص مناورة فصائل المقاومة "الركن الشديد 4" المقررة يوم غدٍ الثلاثاء .

وقالت الوزارة على لسان ناطقها إياد البزم: "أن فصائل المقاومة الفلسطينية ستنفذ صباح غد الثلاثاء، مناورة مشتركة في جميع محافظات قطاع غزة، تستمر من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 صباحاً.

وأضافت: "ترافق المناورة إجراءات ميدانية على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار للأجهزة الأمنية، كما تتخللها أصوات إطلاق نار وانفجارات، وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة، ومركبات الأجهزة الأمنية والإسعاف والدفاع المدني.

ونوهت إلى أنه سيتم إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل جزئي وشارع الرشيد خلال فترة المناورة في المنطقة الواقعة من نقطة الشرطة البحرية على شاطئ دير البلح حتى ميناء خانيونس جنوباً.

وبينت أنه بإمكان المواطنين والمركبات مستخدمي شارع الرشيد سلوك الطرق البديلة كالآتي:

القادمون من الشمال إلى الجنوب عبر شارع الرشيد سلوك الطريق من مدخل دير البلح.

- القادمون من محافظتي رفح وخانيونس إلى الشمال عبر شارع الرشيد سلوك الطريق المؤدي إلى مدينة أصداء.