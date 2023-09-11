قوارب تسحب جزيرة عائمة عملاقة فى بحيرة تشيبيوا - فيديو

تعد بحيرة تشيبيوا فى ولاية ويسكونسن موطنًا لجزيرة عائمة عملاقة تتحرك أحيانًا لسد جسر بالغ الأهمية وتحتاج إلى نقلها لوضعها السابق من قبل أصحاب القوارب المحليين، حيث تم إنشاء بحيرة تشيبيوا، المعروفة أيضًا باسم تدفق تشيبيوا، فى عام 1923، عن طريق إغراق مستنقع كبير، بعد ذلك بوقت قصير، بدأت العديد من المستنقعات الترابية فى الارتفاع إلى السطح وأصبحت مناطق مثالية لنمو بذور النباتات التى تحملها الرياح والطيور البرية.

مع مرور السنين، بدأت النباتات من الأعشاب إلى الأشجار فى النمو، وتسببت جذورها فى نمو هذه المستنقعات العائمة، وهى تختلف اليوم من حجم مكان لوقوف السيارات إلى عدة أفدنة، وأكبرها يسمى "مستنقع الأربعين فدان" على الجانب الغربى من البحيرة ويضم الأشجار الناضجة. فى كل عام تقريبًا، يتعاون العشرات من أصحاب القوارب المحليين لدفع المستنقع أو الجزيرة بعيدًا عن الجسر الذى يربط بين الجانبين الشرقى والغربى للبحيرة.

قال أحد السكان المحليين لـ Northern News Now: "نحرك الجزيرة كل عام تقريبا حيث يتطلب الأمر جهدًا مجتمعيًا ويجب أن تكون الرياح فى ظهرك حتى تتمكن من دفعها".

وبحسب موقع Chippewa Flowage، فإن الجزر العائمة الفريدة فى البحيرة تبدأ كمسطحات طينية ترتفع من المستنقع فى الأسفل، ولكن مع مرور الوقت، تبدأ النباتات فى النمو، حتى أن أقدم الجزر بها أشجار تعمل كأشرعة عندما تهب الرياح.

الجزيرة العائمة التى يبلغ عمرها عقودًا من الزمن لا تتحرك طوال الوقت، ولكن عندما تفعل ذلك، فإنها يمكن أن تسبب صداعًا للسكان المحليين عن طريق إغلاق جسر مهم يصادف أنه الممر الوحيد بين الجانبين الشرقى والغربى للبحيرة، وعندما يحدث ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لنقلها هى بالقارب، وليس مجرد قارب كبير واحد، بل العشرات منهم يعملون فى انسجام تام، والرياح تدعمهم.

وفى العام الماضي، تم استخدام 25 قاربًا لدفع الجزيرة العائمة بعيدًا عن الجسر، ونظرًا لأن الجزر العائمة مثل Forty Acre Bog تعد موطنًا لأنواع مختلفة من الحيوانات، فهى محمية بموجب القانون ولا يمكن تفكيكها.