احتفالا بعامه الـ15.. جوجل تستحدث واجهة Chrome على سطح المكتب

وكالات / سما /

يعتزم جوجل كروم تحديث واجهة المتصفح على سطح المكتب، على أن يبدو بمظهر جديد تماما بداية من التصميم وصولا للأيقونات وتوفير لوحات ألوان جديدة لعلامات التبويب وشريط الأدوات، ووفقا للبيان الذي نشر من قبل Chrome VP Parisa Tabriz.فإن هذا التحديث سيتم اعتماده رسميا خلال الأسابيع المقبلة.

تحديث واجهة جوجل كروم

حسبما جاء في موقع The Verge، فإن مسألة تحديث واجهة جوجل كروم ليست الخطوة الأولى التي اتخذتها جوجل في إعادة هيكلة النظام بأكمله، فسبق واستحدثت جوجل واجهة متجر Chrome Web Store، وفي الوقت الحالي تجري بعض التحديثات على أدوات التصفح الآمن في Chrome بالشكل الذي يدعم خاصية الأمن والسلامة للمستخدم أثناء عملية التصفح، ووفقا للتحديث الأمني الجديد فإن المستخدم لن يستطيع الانتقال للمواقع الضارة حيث أن جوجل سيرسل تحذيرا يمنعه من تصفح هذه المواقع أو الانتقال إليها.​

وشمل التحديث الجديد في مظهر المتصفح جوجل كروم الاستناد على لغة تصميم Material You، حيث تم تحديث أيقونات Chrome مع التركيز على الوضوح، واعتماد لوحات ألوان جديدة تساعد المستخدمين في تمييز حساباتهم الشخصية وحسابات العمل، كما تم تحديث بعض الخيارات الموجودة على المتصفح مثل إتاحة الوصول بسرعة لخدمات جوجل التي تشمل الترجمة وملحقات Chrome، عبر الضغط على الـ3 نقاط الموجود في أعلى الزاوية اليمنى من المتصفح.

سيلعب الذكاء الاصطناعي دورا في التحديث الجديد، والذي اعتمدت عليه جوجل مسبقا في إعادة تصميم سوق Chrome الإلكتروني، ويمكنك الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بآخر تحديثات جوجل كروم من هنا.

تأسيس متصفح جوجل كروم

وفقا لما ذكر في موقع blog.google، فإن متصفح جوجل كروم سيتم عامه الـ15 شهر سبتمبر باعتباره واحدا من أهم قنوات التواصل الاجتماعي على الساحة، ومن هنا أرادت جوجل أن تحتفي بإنشاء متصفح سريع وموثوق وآمن وسهل الاستخدام عبر منحه مظهرا جديدا، في وجود بعض التحديثات والمزايا التي تحسن تجربة المستخدم أكثر من أي وقت سبق، الجدير بالذكر أنه تم إصدار الإصدار التجريبي الأول من Chrome في 2 سبتمبر 2008.