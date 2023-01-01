  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لهذا السبب لم تقتل "عبوة نابلس" الكبيرة جنود الاحتلال!

الإثنين 11 سبتمبر 2023 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب لم تقتل "عبوة نابلس" الكبيرة جنود الاحتلال!



القدس المحتلة / سما /

كشف تحقيق إسرائيلي، أن الجنود الأربعة الذين أصيبوا إثر انفجار عبوة في نابلس قبل أسبوع ونصف، كان من الممكن أن ينتهي بهم الأمر بإصابات أكثر خطورة وربما مقتل أحدهم.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الجنود الأربعة وبينهم ضابط من وحدة النخبة، كانوا يرتدون زيًا عسكريًا جديدًا مخصصًا لوحدات النخبة، وزع عليهم منذ عامين، وهي زي مقاوم للحرائق، ويحتوي على خيوط وألياف تحتوي على مواد مثبطة للهب.

ووفقًا للموقع العبري، فإن استخدام هذا الزي أنقذ حياة الجنود ما أدى لإصابتهم بحروق طفيفة، مشيرًا إلى أن التحقيقات أظهرت أن الزي العسكري امتص النيران وأخمدها بكل بساطة.

وبين أن النظارات الواقية التي يرتديها الجنود نجحت في حفظ نظرهم بعد انفجار العبوة الكبيرة بالقرب منهم.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع نفس الزي العسكري على جنود من أفواج المشاة.

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمس نشر مقطع فيديو قصير لعملية إنقاذ الجنود بعد إصابتهم بالتفجير.

"القدس"

الأكثر قراءة اليوم

المغرب لـ"إسرائيل": لسنا بحاجة لمساعدتكم

المؤسسة الأمنية تصدر بيانا حول قيام عناصرها بتصوير مواطن بعد القبض عليه في الخليل

صحيفة بريطانية: زعيم فاغنر ما زال حياً..موجود في هذه الدولة

رئيس الموساد يهدد إيران..

لواء مصري يرد على ادعاءات إسرائيل حول "أشرف مروان"

عن العاروري الذي تريد "إسرائيل" اغتياله

لأول مرة.. السماح لوفد إسرائيلي رسمي بدخول السعودية

الأخبار الرئيسية

تقديرات أمنية إسرائيلية: موجة العمليات القادمة ستتركز في منطقتين.. والسبب حماس

المغرب لـ"إسرائيل": لسنا بحاجة لمساعدتكم

BBBENGVIR_re_autoOrient_i (1)

منعا للتصعيد.. نتنياهو يرجئ طلب بن غفير بتشديد ظروف الأسرى

لأول مرة.. السماح لوفد إسرائيلي رسمي بدخول السعودية

imgid81505_A

رئيس الموساد يهدد إيران..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية