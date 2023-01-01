لهذا السبب لم تقتل "عبوة نابلس" الكبيرة جنود الاحتلال!

القدس المحتلة / سما /

كشف تحقيق إسرائيلي، أن الجنود الأربعة الذين أصيبوا إثر انفجار عبوة في نابلس قبل أسبوع ونصف، كان من الممكن أن ينتهي بهم الأمر بإصابات أكثر خطورة وربما مقتل أحدهم.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الجنود الأربعة وبينهم ضابط من وحدة النخبة، كانوا يرتدون زيًا عسكريًا جديدًا مخصصًا لوحدات النخبة، وزع عليهم منذ عامين، وهي زي مقاوم للحرائق، ويحتوي على خيوط وألياف تحتوي على مواد مثبطة للهب.

ووفقًا للموقع العبري، فإن استخدام هذا الزي أنقذ حياة الجنود ما أدى لإصابتهم بحروق طفيفة، مشيرًا إلى أن التحقيقات أظهرت أن الزي العسكري امتص النيران وأخمدها بكل بساطة.

وبين أن النظارات الواقية التي يرتديها الجنود نجحت في حفظ نظرهم بعد انفجار العبوة الكبيرة بالقرب منهم.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع نفس الزي العسكري على جنود من أفواج المشاة.

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمس نشر مقطع فيديو قصير لعملية إنقاذ الجنود بعد إصابتهم بالتفجير.

"القدس"