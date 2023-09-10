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تقديرات أمنية إسرائيلية: موجة العمليات القادمة ستتركز في منطقتين.. والسبب حماس

الأحد 10 سبتمبر 2023 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات أمنية إسرائيلية: موجة العمليات القادمة ستتركز في منطقتين.. والسبب حماس



القدس المحتلة/سما/

يقدر مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن هناك احتمالا كبيرا بأن تكون موجة العمليات القادمة ستتركز في الخليل والقدس المحتلة.

وبحسب القناة الـ14 العبرية، فإن ذلك بسبب حركة حماس في غزة هي التي تحرض وتوجه الخلايا المسلحة في هذه المناطق. وفق زعم القناة.

وذكر مسؤول أمني للقناة "سنفعل كل شيء حتى لا تنفجر الخليل، وإذا حدث ذلك فسيكون الوضع أصعب من جنين".
وبينت القناة أن الأجهزة الأمنية تقف على أهبة الاستعداد بمناسبة الأعياد اليهودية،  مشيرة إلى أن "التوتر في ذروته"، و "الكثير من الوقود على الأرض وكل ما تحتاجه هو عود كبريت صغير لإشعال كل شيء."

ولفتت القناة إلى الأجهزة الأمنية تتلقى مئات الانذارت حول وقوع عمليات ، بما في ذلك هجمات من مختلف الأنواع مثل حوادث الاختطاف وعمليات إطلاق النار ووضع عبوات ناسفة وما إلى ذلك.

#اسرائيل

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