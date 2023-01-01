أسرار بناء الثقة مع شريك الحياة للعيش حياة سعيدة؟

وكالات / سما /

بناء الثقة مع شريك الحياة هو أحد أهم عناصر العلاقة الناجحة والمستدامة. فعندما يكون هناك ثقة قوية بين الشريكين، يتم تعزيز الاتصال العاطفي والقدرة على التفاهم والاحترام المتبادل مع الطرف الآخر.

إليك بعض الطرق لتعزيز وبناء الثقة بينك وبين شريك حياتك:

كن واثقا مما تقوله:

على الشخص الذى يريد أن يبنى الثقة في من حوله أن يتوقف عن قول الأشياء التي لا يعنيها حقاً ويكون واضحا حتى لا يساء فهمه، لأن ذلك لا يمثل مشاعره الفعلية، لأن الناس لا تثق بالشخص الذى تخرج من فمه كلمات لا يقصدها.

تذكر دور الاحترام:

لن يشعر أحد أبدًا بالثقة في شخص يقلل من احترامه أو يجعله يشعر بأنه أقل من غيره أو حتى ينظر إليه بشكل مستخف أو به ازدراء. وهذا ينطبق على أي علاقة، سواء كان عمل أو مشاعر رومانسية، لأنه كلما تزيد المشاعر كانت مشاعر الاحترام أكثر.

كن مستعدا للعطاء والتلقى:

على كل شريك أن يحرص على العطاء كما يحب أن يأخذ، لأن تلك المسألة تعطى الكثير من التوازن في المقابل، ولهذا يجب على كل الشريك أن يكون لديه المقدرة على التلقى والعطاء، مما يزيد من قيمة الشخص وزيادة في التقليل مع المزيد من مشاعر الثقة العالية.

التعبيرعن المشاعر:

الثقة تأتى عندما يتحدث الشخص عن مشاعره الخاصة دون أخذ حديثه بشكل خاطئ، أو أنه سيظل يهتم به، مع الأستعداد للأستماع له في أي وقت.مما يجعل الشريك يتحدث بكل هدوء دون الحاجة للصراخ أو الهجوم اللفظى، مع التحدث بكل الأفكار الصعبة، مع محاول التحدث بطريقة هادئة لا تؤدى إلى التهديد.